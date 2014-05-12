Причину хрипов у детей выявить проблематично

Чаще всего хрипы ассоциируются с астмой, однако выставить точный диагноз ребенку трудно, так как спирометрия – стандартный диагностический тест при астме – будет не показательна. В результате ошибок вместо астмы нередко диагностируют пневмонию или бронхит, и такие дети вынуждены посещать врача довольно часто. Это вызывает постоянное беспокойство родителей, снижает качество жизни и приводит к дополнительным расходам системы здравоохранения.

Профессор Франсин Дюшарм (Prof Francine M Ducharme) из исследовательского медицинского центра Университета Сент-Жюстин в Монреале проследила за развитием симптомов, связанных с респираторными заболеваниями у тех, кто был дошкольником 25 лет назад. Оказывается, что нарушения легочной функции сохраняются у таких и во взрослом возрасте, и порой наблюдаются в 40 лет и позже. При этом астма может обостряться, и входить в ремиссию, но нарушение легочной функции сохраняются.

Изучение последствий астмы, возникшей в раннем детстве, является сложной проблемой, так как 20-40 лет назад практически не было эффективных лекарств. По мнению Дюшарм и коллег, наиболее эффективная длительная терапия маленьких пациентов основана на применении ингаляционных кортикостероидов. Лечение в период до шести лет особенно важно, так как дыхательная система активно развивается в этот период, и болезни имеют больше шансов оказать долговременный вредоносный эффект. Необходимы усилия ученых, чтобы развить методы диагностики, и изучить вопросы, связанные с долговременным приемом кортикостероидов. Одновременно необходимы усилия родителей, чтобы уменьшить эффекты неблагоприятных внешних факторов на детей: малоподвижного образа жизни, табачного дыма и иных загрязнений воздуха. С учетом распространенности проблемы эти задачи приобретают несомненную значимость.

Ремедиум