Изобретена универсальная таблетка от гипертонии

Институт глобального здравоохранения Джорджа представил лекарство, которое представляет смесь активных ингредиентов, улучшающих давление и показатели холестерина. Об этом пишет Ridna.ua со ссылкой на The Daily Mail. Итак, это недорогой лекарственный коктейль из лекарств от гипертонии, статинов и аспирина.

Эффективность нового средства намного выше стандартных методов лечения. По сути, одна таблетка заменит целую горсть таблеток. Это упростит задачу соблюдения режима. Лекарства - результат анализа данных 3140 сердечников из Европы, Индии и Австралии. Исследования показали: по окончании года приема лекарств показатели соблюдения режима вырастали на 43%. Плюс, улучшались показатели давления и холестерина.

Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в списке причин смерти. Ежегодно во всем мире они убивают 17,3 миллиона человек. Если подобные лекарства, которые легко принимать, внедрить в медицинскую практику, можно снизить уровень преждевременной смертности на 25% к 2025 году.