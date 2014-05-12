Ученые выявили еще одно полезное свойство кофе

Большинство людей по утрам пьет кофе, чтобы помочь себе проснуться и открыть глаза, однако, как выяснилось благодаря исследованиям ученых, этот пробуждающий напиток правда оказывает положительное влияние на зрение.

Согласно тем данным, которые получили ученые, хлорогеновая кислота, являющаяся сильным антиоксидантом, содержащимся в кофе, может предотвратить процесс дегенерации сетчатки у мышей. Эти результаты исследования были опубликованы в издании “Сельскохозяйственная и пищевая химия.

Сетчатка является очень тонким слоем ткани, которая состоит из миллионов нервных и фоточувствительных клеток, которые способны принимать и преобразовывать визуальные данные. Также сетчатка это одна из самых метаболически активных тканей, потому что для ее поддержания необходимо большое количество кислорода. Недостаточное кислородное питание сетчатки, а также воздействие со стороны свободных радикалов может привести к повреждению ее тканей, в результате чего может возникнуть слепота. Однако сейчас ученым стал известен способ противостояния таким патологическим изменениям.

Демонстрация новых свойств кофе была проведена во время нового эксперимента с участием грызунов, глаза которых обработали оксидом азота. Оксид азота ведет к дегенерации сетчатки, так как вызывает окислительный процесс. После проведения этого исследования, ученым удалось выяснить, что у мышей, сетчатку которых обрабатывали, применяя хлорогеновую кислоту, не было обнаружено никаких следов повреждений во внутренней оболочке глаза.

Сотрудниками Корнелльского университета было заявлено, что теперь они смогут выяснить, может ли эта кислота преодолеть барьер, возникающий между центральной нервной системой и кровеносной системой, называемый гемато-энцефалическим барьером, который не пропускает большинство лекарственных веществ. Если исследователи получат положительное решение этого вопроса, то в скором времени врачи будут давать рекомендации по употреблению кофе, как средства борьбы со слепотой.

По словам Чанга Ю Ли, являющегося автором данного исследования, кофе считается одним из самых популярных напитков в мире, но в настоящее время его можно считать и средством, несущим огромную пользу, так как в его составе имеется от семи до девяти процентов хлорогеновой кислоты.

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