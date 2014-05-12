Чем полезны кедровые орехи

Употребление кедровых орехов в пищу служит хорошей профилактикой гипертонии, ишемической болезни сердца и атеросклероза, сообщает lenta-ua.net.

Польза кедровых орехов в том, что они богаты ненасыщенными жирными кислотами, употребление которых, как известно, улучшает работу сердца, предотвращает образование холестериновых бляшек в сосудах. Эти кислоты также способствуют скорейшему расщеплению и усвоению организмом жиров.

Таким образом, употребление орешков в пищу служит хорошей профилактикой гипертонии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Из растительных жиров, рекомендованных диетологами для употребления, первые строчки занимают оливковое масло и масло кедровых орехов. Эти продукты незаменимы для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса. Лецитин, содержащийся в кедровых орехах необходим для питания клеток головного мозга. Кроме того, продукт богат минеральными веществами, потребление которых способствует поддержанию иммунитета.

Витамины Е и В, входящие в его состав, подарят здоровый ухоженный вид коже и волосам, укрепят костные ткани. Польза кедровых орехов состоит еще и в том, какое благоприятное воздействие оказывает их регулярное потребление на работу пищеварительной системы. Продукт бесценен для тех, кто страдает от язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрита, повышенной кислотности.

Вред от кедровых орехов может проявиться при излишнем увлечении ими. На 60% семена состоят из жиров, поэтому не стоит превышать суточную норму их потребления, для взрослого человека это 20-30 граммов. Уточните, нет ли у вас индивидуальной непереносимости продукта. И, конечно, не забывайте, что польза и вред кедровых орехов напрямую зависят от их качества.