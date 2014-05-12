Жизнь "без солнца" вредна для здоровья

Медики советуют загорать осторожно, избегать длительного пребывания на солнце и пользоваться летом специальными кремами и лосьонами, нейтрализующими вредно воздействие ультрафиолета.

Но по сообщениям шведских исследователей, значительное (до минимума) сокращение доз ультрафиолета отнюдь не способствует укреплению здоровья и продлению жизни и связано с повышением риска смерти от разных причин.

Число участников исследования (почти 30 000 человек) и его продолжительность (20 лет) не вызывают сомнения в том, что данные, полученные сотрудниками крупнейшего научно-исследовательского центра Швеции Институт Каролинска (Karolinska Institute in Sweden), более чем достоверны.

Шведские ученые с 1992 по 2012 год наблюдали группу женщин численностью 29 518 человек, которых попросили регулярно записывать, сколько времени в течение каждой недели они находились под ультрафиолетовыми лучами.

За 20 лет, пока продолжалось исследование, умерли от разных причин 2 545 участниц.

Анализ данных привел к неожиданному выводу: в подгруппе участниц, которые максимально избегали воздействия ультрафиолетовых лучей, показатель общей смертности был ровно в 2 раза выше, чем в подгруппе любительниц загара, подвергавшихся максимально продолжительному воздействию ультрафиолета.

В первой подгруппе этот показатель составил 3 случая смерти на каждые 100 женщин, а во второй - всего 1,5 случая.

"Эти достаточно неожиданные цифры можно объяснить только одним: хронический дефицит витамина D в организме, который неизбежно развивается в условиях максимальной изоляции от ультрафиолетовых лучей, оказывает крайне отрицательное воздействие на весь организм", - комментирует результаты исследования его руководитель профессор Пелле Линдквист (Pelle Lindqvist).

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