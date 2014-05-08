Человек способен самостоятельно регулировать работу иммунитета

Посредством медитаций, дыхательных тренировок и прочих подобных упражнений человек в состоянии контролировать иммунную систему, выяснили ученые. Известно, что нервная система влияет на иммунную, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Маттхийс Кокс из Медицинского центра Университета Рэдбауд исследовал данный вопрос.

Его заинтересовал Вим Хоф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как человек, противостоящий холоду. Хоф способен принимать ледяные ванны, и он поднимался на вершину Килиманджаро в одних шортах. Существует "методика по Хофу", которая призвана снизить чувствительность к холоду.

Кокс собрал две группы добровольцев. Одна тренировалась "по Хофу", а вторая была контрольной. Итак, методика тренировок опиралась на купание в холодной воде, лежание на снегу, дыхательные и медитативные практики. Был проведен воспалительный тест, который показал: тренировавшаяся группа демонстрировала меньше симптомом простуды.

У ее членов также вырабатывалось меньше белков, связанных с воспалением, и было больше противовоспалительного белка интерлейкана-10. По мнению ученого, опробованный комплексный подход стоит взять на вооружение людям с хроническими воспалительными расстройствами вроде ревматоидного артрита или воспалительного заболевания кишечника.