Беременные женщины больше думают правым полушарием мозга, пишет Газета.Ру со ссылкой на The Telegraph со ссылкой на исследование британских ученых, которое будет представлено на Ежегодном собрании британского сообщества психологов.

К подобному выводу исследователи пришли, наблюдая за 39 беременными женщинами на протяжении срока их беременности, а также в первые несколько месяцев материнства.

По словам ученых, беременные женщины больше думают правым полушарием мозга, потому что именно в нем находятся области, отвечающие за эмоциональные навыки. В то же время левое полушарие, отвечающее в том числе и за логические навыки, работает гораздо реже.

Именно этим исследователи и объясняют поведение «находящихся в положении» женщин.