Беременные женщины больше думают правым полушарием мозга
Именно в нем находятся области, отвечающие за эмоциональные навыки
Беременные женщины больше думают правым полушарием мозга, пишет Газета.Ру со ссылкой на The Telegraph со ссылкой на исследование британских ученых, которое будет представлено на Ежегодном собрании британского сообщества психологов.
К подобному выводу исследователи пришли, наблюдая за 39 беременными женщинами на протяжении срока их беременности, а также в первые несколько месяцев материнства.
По словам ученых, беременные женщины больше думают правым полушарием мозга, потому что именно в нем находятся области, отвечающие за эмоциональные навыки. В то же время левое полушарие, отвечающее в том числе и за логические навыки, работает гораздо реже.
Именно этим исследователи и объясняют поведение «находящихся в положении» женщин.