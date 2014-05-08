В мире снизились показатели материнской смертности - ВОЗ

Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), за последние 20 лет уровень материнской смертности снизился на 45 %, сообщается в докладе ВОЗ. По оценкам, в 1990 году в результате осложнений беременности и родов умерло более полумиллиона женщин, а в 2013 году — 289 тысяч. На сегодняшний день около 60 % случаев смерти беременных женщин и рожениц приходится на африканские и азиатские страны, пишет Медпортал.

Как отмечают эксперты, хотя такое снижение материнской смертности является большим шагом вперед, тем не менее, этого недостаточно. «Каждый час в мире происходит 33 случая смерти матерей — это 33 случая смерти, которых не должно быть, — заявил Тим Эванс (Tim Evans) из Группы Всемирного банка. — Нам необходимо документально регистрировать каждое из этих трагических событий, определять их причины и принимать исправительные меры».

В докладе Всемирной организации здравоохранения подчеркивается, что проблемы в сфере деторождения гораздо острее ощущаются в развивающихся странах и в странах Африки южнее Сахары, чем в экономически развитых государствах. К примеру, в период беременности и родов рискует умереть каждая 15-ая жительница Чада и каждая 18 жительница Сомали, тогда как в Финляндии этот риск меньше в тысячу раз.

Как показывает мировая статистика, около 60% всех смертей беременных женщин и рожениц приходится на 10 стран: Индию (50 000 случаев смерти), Нигерию (40 000), Демократическую Республику Конго (21 000), Эфиопию (13 000), Индонезию (8 800), Пакистан (7900), Объединенную Республику Танзанию (7900), Кению (6300), Китай (5900) и Уганду (5900). В некоторых странах Африки (Руанда, Экваториальная Гвинея, Эритрея) с 1990 года уровень материнской смертности сократился на 75 %.

В ряде богатых стран мира в последние годы наблюдается рост материнской смертности, однако, по словам специалистов, это в большей степени связано с меньшей численностью населения этих стран и улучшением методов отчетности.

Согласно данным ВОЗ, 28 % смертей оказались связаны с наличием у женщин какого-либо заболевания, например, сахарного диабета, ожирения, малярии или ВИЧ-инфекции, усугубляющих течение беременности. Тяжелое кровотечение (в основном, во время и после родов) стало причиной смерти 27 % матерей, высокое артериальное давление — 14 %, от инфекций погибло 11 % женщин, из-за осложнений после аборта — 9%, от тромбоэмболии — 3 %. С учетом этих данных эксперты планируют сделать акцент на оказании комплексной помощи женщинам с хроническими заболеваниями для предотвращения долгосрочных проблем со здоровьем.

Глава отдела ВОЗ по вопросам репродуктивного здоровья Марлин Теммерман (Marleen Temmerman) подчеркнула, что для ускорения снижения риска материнской смерти необходимо инвестировать больше средств в помощь будущим матерям. По ее словам, необходимо активнее внедрять программу планирования семьи и увеличить доступность контрацепции, чтобы избежать нежелательной беременности, особенно среди подростков, так как у девочек-подростков высок риск осложнений.