Электрические импульсы могут лечить депрессию

В основе находится элемент, испускающий небольшие электрические импульсы в мозг, тем самым, активируя части, связанные с депрессией, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. В ходе клинических испытаний две трети добровольцев заявили, что симптомы депрессии исчезли после использования шлема.

Большинство пациентов заметили изменения настроения уже в первую неделю. Электрические импульсы влияли на капилляры, заставляя образовываться новые сосуды в мозге. Данный процесс имитирует естественные регенерирующие механизмы. В результате, помимо депрессии, может исчезнуть тревожность. Сама процедура не доставляет дискомфорта (человек даже не ощущает импульсы).

Единственным побочным эффектом может быть небольшая тошнота. Но она пропадает сразу после сеанса терапии. На сегодняшний день шлем протестировали в ходе эксперимента с 65 пациентами с депрессией. Все они проходили терапию дома. Из них 34 пациента проходили 30-тиминутные сессии ежедневно. Остальные проходили часовую сессию по два раза. Лучше всего сработало ежедневное воздействие (улучшение состояния в первой группе составило 73%, а во второй - 67%).