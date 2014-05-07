Ученые выяснили причину неэффективности лекарств

Оказывается один специфический белок нашего организма, P-гликопротеин, действует как привратник, вымывая потенциально вредные химические вещества, попадающие в организм. Подобным образом он поступает и с природными продуктами обмена веществ. Таким образом, P-гликопротеин играет важную роль в здоровье клеток.

Выяснилось, что P-гликопротеин как мощный модулятор химического транспорта через клеточные мембраны также может помешать работать должным образом лекарственным агентам. Проще говоря, он вымывает их точно так же, как будто они являются токсическими соединениями. В результате эффективность лечения сводится на нет, и во многих случаях пациент не получает необходимой помощи.

Этот процесс лежит в основе возникновения множественной лекарственной устойчивости при некоторых заболеваниях, включая различные формы рака. Команда исследователей предложила решить эту проблему путем разработки особой лекарственной формы – нанокапсул – которая смогла бы обмануть P-гликопротеин.

med2.ru