Помидоры полезны при лечении мужского бесплодия

Соединение, дающие томатам красный цвет, может увеличить показатели фертильности у мужчин, показало исследование. Работа была посвящена ликопину. Выяснилось: соединение увеличивало число сперматозоидов до 70%, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Известно: в 50% случаев, когда пара не может завести ребенка, проблемы именно у мужчины. Обратить внимание на ликопин ученых заставили 12 исследований. Все они доказали, что соединение не только увеличивало количество сперматозоидов, но повышало их скорость передвижения, сокращало степень повреждений и уменьшало число аномальных сперматозоидов. Правда, еще предстоит выяснить, как статистически ликопин влияет на количество успешных беременностей.

Комментирует автор изыскания Ашок Агарвал, руководитель Центра репродуктивной медицины Кливлендской клиники: "Есть также данные о том, что ликопин защищает от болезней простаты, замедляет или даже тормозит развитие рака простаты. Мы уже начали клинические испытания соединения на мужчинах с фертильностью, сниженной по неизвестной причине. Результаты будут обнародованы в следующем году".