Аспирин неэффективен в первичной профилактике инсультов - эксперты

Согласно официальному сообщению ведомства, после изучения имеющихся данных, не были получены доказательства эффективности и безопасности АСК для первичной профилактики инсульта или инфаркта у пациентов, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эксперты заключили, что повышенный риск желудочного или мозгового кровотечения на фоне приема АСК превышает его потенциальную пользу в предотвращении инсульта или инфаркта.

По данным специалистов FDA, прием АСК может быть обоснован для вторичной профилактики инсульта или инфаркта у пациентов с историей сердечно-сосудистых заболеваний.

Заявление FDA последовало вскоре после того, как надзорное ведомство отказало компании Bayer во внесении изменений в инструкцию по применению препарата Аспирин. Производитель препарата хотел расширить показания лекарственного средства, указав, что Аспирин может применяться для профилактики инсультов и инфарктов у пациентов без истории сердечно-сосудистых заболеваний.

Ремедиум