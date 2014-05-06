Bayer купит безрецептурный бизнес Merck за $ 14,2 млрд

По официальным данным сумма сделки составит 14,2 млрд долларов.

После оформления покупки Bayer получит права на лекарственные средства Кларитин (противоаллергический препарат), Африн (спрей для снятия отека слизистой оболочки носа), а также бренды Coppertone (солнцезащитные средства) и Dr. Scholl (средства для ухода за ногами). Отметим, что продажи потребительского бизнеса Merck в прошлом году достигли 7,4 млрд долларов.

Закрытие сделки ожидается во второй половине 2014 года, после того, как она получит одобрение антимонопольных ведомств. По расчетам экономистов компании, на интеграцию нового подразделение Bayer придется выделить в 2014-2015 годах около 0,5 млрд долларов.

Ранее интерес к безрецептурному бизнесу Merck проявляла британская Reckitt Benckiser, официально заявившая о проведении переговоров с Merck в конце прошлого месяца.

Ремедиум