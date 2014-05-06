5 болезней, которые можна определить по дыханию

Возможно, это звучит как описание эпизода научно-фантастического фильма: вы делаете выдох в прибор, и он выдает результаты полного медицинского обследования. Тем не менее, современные технологии в медицине уже позволяютобнаружить целый ряд болезнейпо дыханию.

Приборы, которые называются спектрометрами, способны определить мельчайшие примеси разнообразных молекул в воздухе, который вы выдыхаете. Состав молекул зависит от работы легких и пищеварительной системы, от состояния метаболизма. Врачи научились определять болезни, анализируя характерные сочетания примесей в выдыхаемом воздухе. Вот список таких болезней:

1.Рак легких

«Электронный нос»,разработанный в 2013 году, способен определить рак легких с точностью 99,5%. Для этого прибор определяет целый список летучих органических молекул в дыхании. Прибор перехитрил ученых: несмотря на то, что не было ясно, какие именно компоненты в смеси молекул говорят о раке, сочетания множества молекул различаются у больных и здоровых людей. Прибор различает сочетания подобно чтению штрихкодов, хотя отдельные полосы без целого штрихкода мало о чем говорят.

2.Почечная недостаточность

Дыхание может иметь нотки нашатыря у больных почечной недостаточностью. Запах больных почек также описывают как рыбный, или похожий на запах мочи. Это связано с тем, что почки не справляются с выведением аммиачных и других азотистых соединений из организма. Современные детекторы позволяют обнаружить нарушение в работе почек до того, как опасные симптомы проявятся, и предотвратить опасный для жизни отказ почек.

3.Сердечный приступ

Первоначально разработав тест дыхания для больных почечной недостаточностью, врачи использовали группу больных из кардиологического отделения в качестве контрольной группы. Но неожиданно обнаружили четкие различия в «молекулярных штрихкодах» состава выдыхаемого воздуха молекул и у больных сердцем. Теперь неинвазивный тест дыхания может заменить анализы крови для определения перенесенного недавно сердечного приступа или для оценки опасности его наступления у больного.

4.Диабет

Диабет, не компенсированный лечением, всегда сопровождается «фруктовым дыханием». Больные выдыхают воздух, запах которого похож на виноградный сок, или даже больше на искусственный виноградный ароматизатор, а иногда на ацетон, средство для снятия лака с ногтей. Научное название состояния –кетоацидоз, оно связано с нарушениями обмена углеводов в организме при диабете и неполным окислением жира. Продукты окисления – кетоны – легко обнаружить в дыхании с помощью прибора и вовремя начать поддерживающую терапию.

5.Ожирение

Казалось бы, ожирение видно невооруженным взглядом, зачем тестировать дыхание? Действительно, несложно определить медленно развивающееся ожирение по индексу массы тела. Но некоторые формы ожирения развиваются в юности стремительно: люди приписывают изменения и резкий набор веса свойствам пубертата, а между тем признаки опасного расстройства метаболизма остаются незамеченными на том этапе, когда их можно вернуть к норме. Ученые в Лос-Анджелесеопределилисписок молекул, который отличает дыхание пациентов с ожирением от здоровых, и надеются применить анализ для людей, у которых изменился метаболизм, но еще не изменился индекс массы тела, чтобы предотвращать ожирение.

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