Дефицит витамина D вызывает боли в теле, ревматизм и невралгии

Боли в теле, которые связывают с неврологическими проблемами или ревматизмом, могут быть вызваны нехваткой витамина D. Такой вывод сделали ученые из Университета Манчестера, пишут Подробности.

В проводимом ими исследовании участвовали более 2,3 тысяч европейских мужчин. Выяснилось, что участники с дефицитом витамина D спустя определенный период времени столкнулись с хроническими болями в теле вдвое чаще, чем те, у кого концентрация витамина была высокой. Как правило, на боли жаловались тучные мужчины с невысоким уровнем физической активности и психологическими проблемами.

По оценкам авторов, скелетно-мышечные боли - симптом тяжелого дефицита витамина D. Есть вероятность, что его недостаток связан с размягчением костей. Лучший способ восполнить нехватку витамина - принимать солнечные ванны, поскольку он вырабатывается под действием ультрафиолета.