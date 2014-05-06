Лучший день для медицинского осмотра

Как правило, на выходных люди дают себе поблажки. И именно в понедельник они больше всего переживают по поводу здоровья, показал анализ поисковых запросов в Google. Второй день, сравнимый по показателям запросов с понедельником, - вторник (в эти два дня запросов на тему здоровья было на 30% больше по сравнению с объемом запросов за все оставшиеся дни недели вместе взятые).

В среду показатели снижались на 3%, в четверг - на 15%, почти на 50% в пятницу и на 80% в субботу. Значит, ближе к пятнице, по словам сотрудников Университета Сан-Диего, люди начинают меньше следить за собой, пишет The Daily Mail. В целом в среднем в день фиксируется 160 миллионов запросов, связанных со здоровьем.

Кстати, больше всего сердечных приступов происходит в понедельник. А вот в четверг идет спад. Причина в том, что многие не воздержаны в употреблении спиртного, испытывают стресс из-за начала рабочей недели. Помимо сердечных приступов, приступы гипертонии, инсульты и инфекционные заболевания чаще проявляются в начале недели. А все это дополнительно нагружает сердце. Согласно другому исследованию, психологически наиболее тягостное ощущение возникает в среду.

Меддэйли