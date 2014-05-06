Coca-Cola уберет из напитков ингредиент, вызывающий опасения потребителей
09:32, 06 мая 2014Зарубежные новости
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Крупнейший в мире производитель напитков - компания Coca-Cola - заявляет о намерении убрать из состава всех своих напитков один из ингредиентов, вызвавших опасения потребителей
REUTERS
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, речь идет о бромированном растительном масле, которое используется как стабилизатор вкуса, однако также применяется для защиты материалов от воспламенения.
Представитель компании Джош Голд отмечает, что решение убрать ингредиент из состава напитков не было продиктовано соображениями безопасности, поскольку все химические компоненты "Кока-Колы" одобрены на международном уровне.
Решение компании стало следствием усилившегося давления и беспокойства со стороны общественности. Петицию об исключении бромированного растительного масла подписали несколько тысяч человек.
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