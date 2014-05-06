Американские ученые объяснили, почему в полете люди предпочитают напитки на основе томатов, пишет Газета.Ru со ссылкой на The Los Angeles Times.

В частности, речь идет о томатном соке и о коктейле «Кровавая Мэри». Статья, посвященная феномену, опубликована в научном журнале Flavour.

Исследователям удалось выяснить, что это происходит благодаря тому, что шум двигателей и низкое давление не влияют на восприятие «пятого вкуса» — так называемого умами.

Умами — вкус белковых веществ. Ощущение умами создают глутамат натрия и другие аминокислоты.

Умами является важным компонентом вкуса сыров пармезан и рокфор, соевого соуса и других продуктов, а также неферментированных продуктов — грецкого ореха, брокколи, помидоров, грибов, термически обработанного мяса.