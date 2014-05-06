Здорового ребенка нельзя лишать сладостей

Врач-педиатр Детского клинико-диагностического центра МЕДСИ Наталья Ботвинникова рассказывает, стоит ли родителям лишать ребенка сладостей, делая упор на максимально здоровый образ жизни, пишет Meddaily.ru.

"Здоровый образ жизни для ребенка, безусловно, необходим. Но он не подразумевает под собой строгие ограничения в питании, если, конечно, в этом нет необходимости. Стоит помнить, что в рационе ребенка младшего возраста не должны присутствовать жареные, копченые, острые продукты, не говоря уже о сладких газированных напитках и фастфуде.

Понятное дело, что в будущем он купит себе что-нибудь вредное и не раз. Но главное, чтобы не было проблем со стороны желудочно-кишечного тракта - гастритов, дуоденитов, дискинезий, приобретенных в детстве, а это уже задача родителей. Если ребенок с раннего возраста страдает аллергическими заболеваниями, то до трех лет ему необходимо придерживаться строгой диеты.

А потом под присмотром врачей можно постепенно вводить в рацион любимые шоколадки и мандаринки и прочее. Но нет никакой необходимости ограничивать ребенка, если он здоров и нет никаких предпосылок к аллергическим реакциям, непереносимости каких-либо продуктов, гастроэнтерологических заболеваний и других проблем со здоровьем".