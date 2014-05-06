Почему некоторые раны могут не затягиваться годами

Тонкий слой микроорганизмов, покрывающий кожу человека, играет важную роль в процессе заживления ран. Это открытие поможет усовершенствовать методики регенерации кожного покрова, особенно хронических ран у пожилых людей. Как отмечает Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today, озвученную информацию представил доктор Мэттью Хардман.

Подобные раны появляются вследствие диабета или нарушения циркуляции крови. Эксперты сравнили микробиом на поверхности кожи людей с хроническими ранами и людей, у которых раны затягивались. По мнению ученых, так можно получить бактериальную "метку", которая подскажет, если рана не затянется. И уже на основе этих данных медики должны выбирать терапию. Как показали тесты на грызунах, на "бактериальную метку" оказывают влияние гены. Значит, речь идет о генной терапии.

Итак, мыши с определенной генетической мутацией имели больше вредных бактерий на коже, а их раны затягивались медленнее. Проблемы вызывал ген, связанный с болезнью Крона. Он помогает клеткам идентифицировать патогены и реагировать на них. Видимо, из-за мутации организм перестает распознавать бактерии и инициировать правильный тип иммунного ответа. Получается, что гены определяют, каков будет микробиом, влияющий на залечивание повреждений.