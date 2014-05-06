Дети узнают предметы на картинках с 9 месяцев - исследования

Дети начинают узнавать реальные предметы, изображенные на картинках, с момента достижения 9 месяцев, утверждают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Child Development.

К такому выводу исследователи пришли, наблюдая за 30 детьми в возрасте 7 месяцев на протяжении 20 недель.

В частности, им удалось установить, что дети начинают узнавать изображенные на картинках предметы и ассоциировать их настоящими только после того, как им исполнится 9 месяцев.

Исследователи объясняют это общими для всех здоровых детей процессами развития мозга и мышления.

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