Дети узнают предметы на картинках с 9 месяцев - исследования
09:20, 06 мая 2014Зарубежные новости
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Исследователи объясняют это общими для всех здоровых детей процессами развития мозга и мышления
Дети начинают узнавать реальные предметы, изображенные на картинках, с момента достижения 9 месяцев, утверждают британские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Child Development.
К такому выводу исследователи пришли, наблюдая за 30 детьми в возрасте 7 месяцев на протяжении 20 недель.
В частности, им удалось установить, что дети начинают узнавать изображенные на картинках предметы и ассоциировать их настоящими только после того, как им исполнится 9 месяцев.
Исследователи объясняют это общими для всех здоровых детей процессами развития мозга и мышления.
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