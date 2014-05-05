Ученые разработали новую противоопухолевую ДНК-вакцину

Ученые разработали новую ДНК-вакцину, действующую не на опухолевые клетки, а на кровеносные сосуды, по которым раковые клетки распространяются в организме. Вакцина также стимулирует развитие иммунного ответа, усиливая его благодаря феномену, известному как рассеяние эпитопа.

Специалисты во главе с Андреа Фаччиабене (Andrea Facciabene) создали ДНК-вакцину, действующую на клетки, несущие на своей поверхности белок TEM1 (опухолевый эндотелиальный маркер 1). TEM1 активно экспрессируется в опухолевых тканях и практически отсутствует в здоровых клетках.

Связываясь с TEM1, новая вакцина, получившая название TEM1-TT, существенно снижает процесс васкуляризации опухоли, снижает поступление кислорода к раковым клеткам, что приводит к подавлению развития опухоли. Эффективность новой вакцины была проверена на трех линиях мышей, страдавших раком молочной железы, кишечника и раком шейки матки. Во всех случаях после введения вакцины наблюдалось подавление опухолевого роста и процесса формирования кровеносных сосудов, количество иммунных клеток в месте локализации опухоли возрастало. Важной особенностью вакцины TEM1-TT является то, что ее введение не приводит к развитию побочных эффектов.

Авторы считают, что новый подход к ДНК-вакцинам против рака, сделает лечение опухолей более эффективным. Вакцину можно использовать как для профилактики опухолевых заболеваний, так и для комбинированной терапии – совместно с лучевой и химиотерапией. В ближайшее время исследователи планируют приступить к проведению клинических исследований.

Ремедиум