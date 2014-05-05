Как мозг помогает обучиться игре на фортепиано и другим моторным навыкам

Американские биологи связали проекционные зоны мозга человека с моторными навыками, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature, пишет Газета.ру.

В частности, исследователи предполагают, что именно благодаря этим зонам люди могут изучать новые движения, а впоследствии их и применять.

К таким моторным навыкам, например, можно отнести игру на фортепиано.

Исследователи утверждают, что их открытие показывает, насколько пластичен мозг, а также уточняет механизмы, отвечающие за обучение человека определенным навыкам и их последующее применение.