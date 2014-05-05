Когда волосы растут быстрее

В ходе исследования японские ученые специально нарушали режим сна и бодрствования добровольцев и наблюдали, что сдвигание ритма происходит и в работе волосяных фолликулов. Ученые полагают, что эти знания помогут в изучении и решении проблемы инсомнии (бессонницы) и иных нарушений циркадных ритмов.

В другом исследовании ученые обнаружили, что митотический цикл (совокупность процессов, в ходе которых происходит митоз — деление клеток) зависит от циркадного ритма. И утром волосы растут быстрее, чем во второй половине дня. Именно во время митоза клетка наиболее подвержена повреждению. Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что при воздействии гамма-излучения на них в первой половине дня, во время митотического пика, выпадало довольно много волос. А после такого же воздействия во второй половине дня выпадение волос было минимальным. Это открытие скорее всего позволит в дальнейшем сократить вредоносные последствия лучевой терапии у пациентов при лечении онкологических заболеваний.