Полезные свойства клетчатки

Оказалось, грызуны, сидевшие на жирных продуктах, не так быстро набирали вес, если в еду добавляли клетчатку. Фрост использовал сканер, показывающий, что происходит с ацетатом, самой распространенной жирной кислотой, вырабатываемой в кишечнике, при разложении клетчатки. Считается, подобные жирные кислоты метаболизируются в печени. Однако выяснилось, что ацетат попадает в мозг, где он оседает в гипоталамусе - зоне, контролирующей голод. Когда в мозг грызунов ацетат вводился напрямую, аппетит также подавлялся.Клетчатка обладает удивительными свойствами. Один из продуктов ее распада попадает в мозг, помогая контролировать голод. Притом, концентрация "гормонов голода" в желудочно-кишечном тракте может не меняться. Это доказал эксперимент с мышами, пишет Meddaily.ru со ссылкой на New Scientist со ссылкой на открытие Гари Фроста из Имперского колледжа Лондона.

Если ацетат работает аналогичным образом в организме людей, то клетчатка может стать универсальным средством против ожирения. Правда, по словам Фроста, увеличение ее потребления не гарантирует усиление эффекта. Дело в том, что человеку придется потреблять клетчатку в огромных количествах. Более перспективным будет создание препарата на основе ацетата или изменение самой клетчатки с целью увеличения процента высвобождаемой в кишечнике жирной кислоты.