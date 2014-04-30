Напечатанный гипс ускоряет сращивание костей

Турецкий студент Денис Карахасин создал пластиковый гипс, который ускоряет процесс сращивания костей. Гипс был напечатан на 3D-принтере, а подобным лечебным эффектом он обладает благодаря ультразвуку, пишет Likar.info.

Способность ультразвуковых вибраций заживлять переломы известна давно, но сложность состояла в том, что она проявлялась только при очень близком контакте с телом. Напечатанный пластиковый гипс выглядит как рукав, в котором травмированные участки кожи остаются открытыми. В его корпус встроены генераторы ультразвука, и кости срастаются на 40% быстрее.

Пока устройство существует в виде прототипа.