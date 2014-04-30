Bayer может продать свой полимерный бизнес

Это позволит ей сконцентрироваться на основной деятельности по выпуску лекарственных препаратов, пишет Reuters.

Вопрос о продаже подразделения, специализирующегося на производстве полиуретана, был поднят несколько месяцев назад после того, как к нему проявила интерес компания Evonik Industries AG. Однако до сих пор окончательное решение принято не было.

Крупнейший германский фармпроизводитель в апреле прошлого года понизил прогноз по подразделению в связи с падением квартальной прибыли MaterialScience более чем на четверть. Отчасти снижение финансовых показателей связано с жесткой ценовой конкуренцией, навязанной ближневосточными производителями пластика, в первую очередь компанией Sabic.

MaterialScience было основано в 2004 году, к настоящему времени подразделение располагает 30 производственными площадками по всеми миру, на которых работает более 14 тыс. человек. Продажи подразделения в 2012 году достигли 11,5 млрд долларов.

Ремедиум