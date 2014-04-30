Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше, чем женщины

До сих пор механизмы и возможные факторы риска, стоящие за этим неравенством полов, оставались неизвестны.

В новом исследовании, опубликованном в одном из ведущих журналов в области генетики "Nature Genetics", международная команда исследователей проанализировала ДНК образцов крови более чем 1600 пожилых мужчин. Ученые обнаружили, что наиболее распространенным генетическим изменением было уменьшение доли Y-хромосом относительно количества белых клеток крови, сообщается на сайте Science Daily.

Исследователи изучали группу мужчин в течение многих лет и смогли обнаружить корреляцию между снижением количества Y-хромосом и уменьшением продолжительности жизни независимо от причины смерти. Ведущий специалист исследования Ларс Форсберг отметил, что также была обнаружена корреляция между потерей Y-хромосомы и риском смертности от рака.

Y-хромосома присутствует только у мужчин, и гены, содержащиеся в ней, до сих пор считались связанными с определением пола и выработкой спермы. Считалось, что Y-хромосома не имеет большого значения и содержит очень мало генетической информации. Результаты нового исследования показали, что именно эта хромосома играет важную роль в подавлении опухолей и дает ключ к пониманию того, почему мужчины болеют раком чаще, чем женщины.

По мнению авторов исследования, анализ Y-хромосомы в будущем может стать полезным маркером для предсказания риска развития онкологических заболеваний у мужчин.

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