Нехватка жиров в пище вредит мозгу

Диета с недостаточным содержанием жиров опасна для мозга – она грозит снижением когнитивных способностей. Об этом говорят итоги исследования, проведенного в университете Тафтса, пишет Likar.info.

В своем исследовании ученые под руководством Тэмми Скота оценили роль длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот в работе мозга. В рамках эксперимента участники проходили серию тестов на память, внимание, навыки планирования и организации. Уровень употребления альфа-линоленовой, эйкозапентаеновой, а также докозагексановой кислот отслеживали с помощью анкеты, отражающей питание участников.

Анализ результатов продемонстрировал, что недостаточное потребление жиров ведет к ухудшению когнитивных функций в течение всего двух лет. Хорошим источником ПНЖК является жирная рыба (лосось, форель, тунец).