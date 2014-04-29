Девушки, которых дразнят толстыми, действительно набирают вес

Девушки, которых дразнят толстыми, действительно впоследствии набирают вес, говорится в статье американских ученых, опубликованной в научном журнале JAMA Pediatrics, пишет Газета.ру.

В частности, это касается тех девушек, которых называют толстыми в возрасте с 10 до 15 лет.

Ученым удалось выявить закономерность, согласно которой в возрасте 19 лет такие девушки уже страдают от лишнего веса.

Исследователи предполагают, что это происходит не только из-за предрасположенности девушек к полноте, но и из-за психологического фактора.

В частности, набор веса объясняется действием гормона кортизола, который является регулятором углеводного обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций.