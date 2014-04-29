В России хотят "зачистить" рынок лекарств

Российскому рынку лекарственных препаратов необходима санация, которая позволит сохранить наиболее современные инновационные препараты и дженерики (аналоги оригинальных лекарств). Об этом заявила директор департамента Минздрава РФ Елена Максимкина, сообщают РИА Новости.

По данным ведомства, в российский реестр лекарственных средств входит порядка 20 тысяч наименований. А если учесть различные формы дозировки и фасовки, то их число превысит 35 тысяч вариаций. При этом количество оригинальных препаратов на рынке составляет только 23 %.

«По доле сегмента произведенных лекарственных препаратов мы занимаем одно из ведущих мест в мире. Полагаем, что назрела необходимость санации товарной массы на рынке лекарственных препаратов с сохранением лучших инновационных и дженерических препаратов в номенклатуре и госреестре», — заявила Максимкина.

Представитель Минздрава рассказала, что покупатели сегодня больше тратят на импортные лекарства, однако в ассортименте аптек в последнее время преобладают сравнительно недорогие отечественные препараты. В Минздраве уверены, что российский бизнес найдет выгоду в разработке и производстве оригинальных препаратов.

Сообщается также, что за последние 15 лет объем фармрынка в стране вырос более чем в четыре раза. При этом доля рецептурных лекарств превысила 50 %.