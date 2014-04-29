Диета без жиров опасна - исследование

Согласно результатам нового исследования, опубликованного Федерацией американских обществ экспериментальной биологии, соблюдение диеты с низким содержанием жиров может способствовать снижению когнитивных функций.

Важность длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) для здоровья мозга была доказана в нескольких исследованиях. В ходе своей новой работы Тэмми Скот, доктор философии из университета Тафтса (Массачусетс), вместе с коллегами провел исследование, чтобы оценить, насколько снижение потребления альфа-линоленовой, эйкозапентаеновой и докозагексановой кислот опасно для познавательных функций. Участники проходили серию интенсивных когнитивных тестов на память, внимание, а также на определения навыка организации и планирования с копированием сложных фигур, а количество потребляемых участниками жиров определялось с помощью анкеты.

Исследователи обнаружили, что уровень потребления ПНЖК не достигал нормы у большинства участников, а основным источником этих питательных веществ был консервированный тунец. В результате анализа данных ученые пришли к выводу, что недостаточное потребление жиров приводит к снижению когнитивных функций в течение 2 лет, сообщается на сайте Science Daily.

Данные, полученные учеными, подтверждают, что потребление жирной рыбы, такой как лосось, тунец и форель, могут помочь предотвратить снижение познавательных функций, а диеты, исключающие жир, создают опасность для работы мозга

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