Спальня - самое грязное место в доме

Как отмечает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, по этой причине 34% британцев сталкиваются с симптомами аллергии именно в этой комнате. Притом, 17% человек меняют постельное белье лишь раз в месяц, показал опрос 2000 жителей Британии.

Для 33% человек гостиная является наиболее аллергенной комнатой, для 18% - кухня. А жители Лондона меняют белье каждые 2 месяца, что делает квартиры горожан самыми грязными в стране. Обычно аллергию вызывают плесень, пылевые клещи и шерсть животных. И в 78% случаев из-за этих аллергенов люди начинают чихать, в 73% - у них чешутся глаза, а у 25% появляется сыпь.

Не удивительно, что 13% страдают от симптомов аллергии до трех раз в неделю, а 6% - до пяти раз в неделю. Лишь около 17% человек пылесосят ковры каждый день. Притом, 8% отпаривают шторы для удаления пыли, показал опрос.