Препарат широкого действия против туберкулёза эффективен и при других инфекциях

Соединение аналогично противотуберкулёзному препарату SQ109, действие которого состоит в ингибировании транспортной молекулы MmpL3 необходимой для формирования клеточной стенки бактерий. Однако профессор Ерик Олдфилд (Eric Oldfield), увидев химическую формулу SQ109, предположил, что такая молекула может иметь несколько мишеней действия. Изучая SQ109, группа Олдфрида пришла к выводу, что препарат действительно блокирует и другие белки, вовлеченные в жизненно важные процессы клеток бактерий, грибков и паразитов, но не человека. Они обнаружили, что SQ109 ингибирует ферменты синтеза менахинона, необходимого для производства энергии в клетках. Еще одно действие препарата состоит в нарушении мембранного потенциала и градиента pH, что приводит к высокой проницаемости клеточной стенки. После этого учёные создали десяток химических аналогов SQ109 - молекул, которые структурно и функционально похожи, но модифицированы так, чтобы быть более эффективными или менее токсичными.

Протестировав аналоги на культурах бактерий, грибков, паразитов и клеток человека, обнаружили, что один из производных препаратов оказался в пять раз эффективнее против бактерии туберкулеза, чем исходный SQ109. Они также обнаружили, аналоги, которые убивали паразитов, вызывающих самую тяжелую и распространенную форму малярии.

Олдфилд, комментируя результаты, подчеркнул, что в наше время важно не только найти новые препараты, но и избежать проблемы лекарственной устойчивости. Пока не зарегистрировано ни одного случая резистентности к SQ109, что делает его хорошей основой для дальнейших разработок

Лекарственная устойчивость среди инфекционных возбудителей является одной из серьезных проблем современного здравоохранения. Большинство известных антибиотиков уже потеряли свою эффективность в борьбе с инфекционными заболеваниями. Чаще всего резистентность возникает из-за очень специфической мишени воздействия антибиотика - замена одного признака позволяет возбудителю быть неуязвимым. По этому, одна из стратегий разработки новых медикаментов - поиск многоцелевых средств, способных действовать сразу на несколько мишеней в клетке инфекционного агента.

Сейчас исследователи работают с международными партнерами, чтобы применить аналоги SQ109 против других тяжелых инфекционных заболеваний, таких как болезнь Шагаса, лейшманиоз и сонная болезнь.

Ремедиум