AstraZeneca отказывается от поглощения Pfizer
16:59, 28 апреля 2014Зарубежные новости
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Совет директоров сохраняет уверенность в независимой стратегии компании AstraZeneca
Фото: УНИАН
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca призвала своих акционеров не предпринимать никаких действий в связи с предложением по выкупу акций со стороны американской фирмы Pfizer, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что Pfizer возобновила попытки купить своего британского конкурента AstraZeneca за £60 млрд ($100 млрд).
«Совет директоров сохраняет уверенность в независимой стратегии компании AstraZeneca», — подчеркнула ее пресс-служба. По мнению компании, Pfizer «сильно занизила» стоимость выкупа акций.
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