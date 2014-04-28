AstraZeneca отказывается от поглощения Pfizer

16:59, 28 апреля 2014
Зарубежные новости
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Совет директоров сохраняет уверенность в независимой стратегии компании AstraZeneca

Фото: УНИАН

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca призвала своих акционеров не предпринимать никаких действий в связи с предложением по выкупу акций со стороны американской фирмы Pfizer, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что Pfizer возобновила попытки купить своего британского конкурента AstraZeneca за £60 млрд ($100 млрд).

«Совет директоров сохраняет уверенность в независимой стратегии компании AstraZeneca», — подчеркнула ее пресс-служба. По мнению компании, Pfizer «сильно занизила» стоимость выкупа акций.

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