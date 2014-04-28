Ученые "реабилитировали" мужскую Y-хромосому

Мужская Y-хромосома в генетическом отношении считалась учеными несколько «неполноценной». Это обусловлено тем, что она слишком маленькая и на ней расположено немного генов. Как считают некоторые ученые, Y-хромосома эволюционно деградирует, утрачивая гены, и не исключено, что в будущем она вообще исчезнет.

Подобное мнение было опровергнуто двумя группами исследователей, работы которых опубликованы в последнем номере научного журнала Nature.

Ими было показано, что гены Y-хромосомы очень важны для выживания представителей мужского пола. Десятки генов касаются не только свойств репродуктивной системы, таких как качество сперматозоидов, но и других важных признаков.

Полученные результаты могут помочь разобраться, почему мужчины и женщины по-разному переносят разные заболевания. Возможно, это станет основой для создания новых методов лечения обеих полов, а не как ранее использовалась одна универсальная методика.

Ученые планируют составить биохимический каталог отличий между женскими и мужскими клетками, чтобы правильно оценивать различия в их жизнеспособности, продукции белков и экспрессии генов.

www.megamedportal.ru