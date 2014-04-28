Еще одно полезное свойство вина

Если каждый день выпивать по бокалу любого вина, то можно защитить организм от болезней почек. А если болезнь почек уже есть, то вино спасет сердце, пишет Meddaily.ru со ссылкой на исследование Университета Колорадо-Денвера. Было доказано: потребление вина в объеме до 1 бокала в день снижало показатели хронической болезни почек на 37% по сравнению с людьми, вообще не пьющими вино. А у людей с уже развитой болезнью почек сердечный недуг диагностировался на 29% реже.

Комментирует доктор Тапан Мехта: "Статистика за 2003-2006 годы на 5852 человек, из которых 1031 человек имел хроническое заболевание почек, позволила выявить позитивный эффект вина. В принципе, ранее ученые уже советовали выпивать 1 бокал красного вина женщинам и до 2 бокалов вина мужчинам, желающим сохранить сердце".

Польза вина обусловлена содержанием спирта и антиоксидантов. В целом вино способно повышать уровень липопротеинов высокой плотности ("полезного холестерина"), тем самым, ограждая артерии от повреждений. В рамках последнего изыскания не проводилась грань между красным и белым вином. И в целом точный механизм воздействия вина на почки пока не описан. Одно известно: чрезмерное потребление вина способно повысить давление, что спровоцирует развитие хронической болезни почек.