Популярное лекарство от изжоги нарушает работу сердца

Мотилиум (домперидон) обычно назначают при тошноте, изжоге и прочих подобных расстройствах. Но теперь европейские эксперты выпускают новые директивы в отношении данного средства, сократив список показаний только до тошноты и рвоты. То есть при изжоге или переедании его пить нельзя.

Было выявлено 342 сообщения о серьезных побочных эффектах и о 57 смертях от осложнений со стороны сердца после приема домперидона, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Данный препарат, кстати, активно выписывают детям с сильным кислотным рефлюксом. Согласно новым директивам, его можно продолжать использовать, но с большой осторожностью.

Описанные изменения выпустило Агентство по регулированию медицинских препаратов и продуктов после отчета, представленного Европейским медицинским агентством. В целом, по мнению экспертов, "плюсы" перевешивают "минусы" домперидона. Однако стоит помнить о рисках, особенно сердечникам.

Лучше всего принимать препарат в самой малой дозировке максимально короткое время (не больше недели). Инъекционная форма лекарства была отозвана еще в 1985 году из-за побочных эффектов. Домперидон способен нарушать ритм сердцебиения и электрическую активность сердца.