Ожирение запретили называть болезнью
Выяснилось, что если страдающий ожирением признает себя больным, то он парадоксальным образом перестает следить за питанием
Ученые очень не рекомендуют называть ожирение болезнью, потому что его жертвы перестают бороться с лишним весом и с горя начинают есть еще больше. Об этом пишет MedikForum, ссылаясь на исследование специалистов из американских университетов Ричмонда и Миннесоты.
В июне 2013 года Американская медицинская ассоциация официально объявила ожирение болезнью. Но выяснилось, что если страдающий ожирением признает себя больным, то он парадоксальным образом перестает следить за питанием. Дело в том, что если речь идет о болезни, то людям кажется, что изменение режима питания не поможет. Ведь болезни лечат лекарствами, оперативным вмешательством, различными процедурами, но не голоданием.
Когда врачи говорят людям с ожирением, что они больны, пациентам это даже приносит облегчение, поскольку психологически снимает с них вину за лишний вес. Ведь болезнь - это не плод собственного переедания, а такое несчастье, которое может произойти с кем угодно.