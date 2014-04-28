Ожирение запретили называть болезнью

Ученые очень не рекомендуют называть ожирение болезнью, потому что его жертвы перестают бороться с лишним весом и с горя начинают есть еще больше. Об этом пишет MedikForum, ссылаясь на исследование специалистов из американских университетов Ричмонда и Миннесоты.

В июне 2013 года Американская медицинская ассоциация официально объявила ожирение болезнью. Но выяснилось, что если страдающий ожирением признает себя больным, то он парадоксальным образом перестает следить за питанием. Дело в том, что если речь идет о болезни, то людям кажется, что изменение режима питания не поможет. Ведь болезни лечат лекарствами, оперативным вмешательством, различными процедурами, но не голоданием.

Когда врачи говорят людям с ожирением, что они больны, пациентам это даже приносит облегчение, поскольку психологически снимает с них вину за лишний вес. Ведь болезнь - это не плод собственного переедания, а такое несчастье, которое может произойти с кем угодно.