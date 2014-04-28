Длительное кормление грудью снижает риск ранней смерти

Они проанализировали данные почти 7000 человек в возрасте от 24 до 32 лет и пришли к выводу, что грудное молоко влияет на уровень С-реактивного белка (CRP), повышенный уровень которого является ключевым признаком воспалительных процессов в организме, связанных, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает Meddaily.ru со ссылкой на Nursing Times.

В частности, исследователи установили, что кормление грудью на протяжении трех месяцев снижает уровень этого белка на 20%, а в течение от трех до шести месяцев - на 26,7%.

Получение детьми грудного молока на протяжении от шести до 12 месяцев снижало уровень CRP на 29,6%, а более 12 месяцев - на 29,8%, говорится в результатах исследования, опубликованного учеными американского Северо-Западного университета в журнале Proceedings of the Royal Society B.