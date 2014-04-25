Кровь 115-летней женщины помогла ученым раскрыть секрет долголетия

Смерть – неотъемлемая часть жизни, об этом так или иначе знают все, хотя многие и не отваживаются внутренне до конца принять это факт. Новаторское исследование крови старейшей женщины в мире позволило найти новые ключи к загадке старения и смерти, сообщает hnaked-science.ru

Свое тело она завещала науке при полной поддержке живущих родственников, настояв, чтобы любые научные данные, полученные в результате анализа ее останков, были опубликованы с указанием ее имени.

Ученые внимательно исследовали ее кровь и другие ткани, чтобы понять, насколько они подверглись возрастным изменениям. Из полученных ими данных следует, что продолжительность человеческой жизни, даже при условии идеального здоровья, зависит от способности стволовых клеток продолжать производство новых тканей.

Как только стволовые клетки достигают стадии истощения, т. е. предела их собственной жизни, они постепенно отмирают. Соответственно у человеческого тела становится все меньше и меньше возможностей регенерировать жизненно важные ткани и клетки, например, кровь.

В случае ван Адель-Шиппер оказалось, что примерно две трети всех белых кровяных клеток (лейкоцитов) производились всего двумя стволовыми клетками. Все остальные, с течением ее жизни, истощились и отмерли.

Человек при рождении обладает примерно 20 000 кровяными стволовыми клетками, и 1000 из них находятся в активном состоянии, постоянно производя новую кровь.

Однако с течением жизни количество активных стволовых клеток постоянно уменьшается; их теломеры сокращаются до тех пор, пока клетка не доходит до стадии полного истощения.