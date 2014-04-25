Новый анализ крови помогает в диагностике и лечении артрита

Также этот анализ поможет определить лекарственные препараты, которые нужны для избавления конкретного пациента от болезни.

Исследователи обнаружили в крови два биомаркера, позволяющие определить потенциальную жертву остеоартрита. Анализ крови дает возможность врачам выявлять тех пациентов, чье состояние будет ухудшаться. Эти же биомаркеры помогают проверять эффективность различных лекарств, применяемых длялечения артрита. Остеоартритом в Великобритании болеют более 8 миллионов человек. Это основная причина болей и инвалидности у британцев. Артрит развивается из-за износа суставов и особенно хрящей и приводит к уменьшению количества синовиальной жидкости - желеобразной субстанции, которая выделяется мембранами, окружающими суставы.

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