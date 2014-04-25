Срeдство, которое поможет бороться со старением кожи
Американские косметологи уверены, что бульон из говядины или баранины является прекрасным антивозрастным средством. Косметолог голливудских знаменитостей Джулия Марч рекомендует такое средство своим клиентам, которые жалуются на провисание или покраснение кожи. У применяющих бульон людей отмечается уменьшение количества воспалений, кожа становится более сияющей и подтянутой. Бульон оказывает укрепляющее, омолаживающее и лечебное воздействие. Джулия Марч рекомендует выпивать около трех чашек бульона в день.
Чтобы оказать положительное воздействие, бульон необходимо готовить в течение нескольких часов. Добавление в бульон уксуса поможет вытянуть из костей необходимые минералы, а добавление овощей и зелени улучшит вкус и не повредит целебным свойствам блюда.
В бульоне содержится много естественного коллагена, именно этот белок придает коже упругость и эластичность. Также в костях и хрящах содержится гиалоурановая кислота, которая способствует насыщению кожи водой и минералами.