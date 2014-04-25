Любовь к спиртному может стать причиной переедания и ожирения

Чрезмерное употребление алкоголя вредит не только печени, но и приводит к тому, что человек начинать потреблять больше калорий. Это, в свою очередь, грозит избыточным весом и ожирением, показало исследование, проведенное британской компанией YouGov по заказу организации Slimming World ("Худеющий мир"), пишет Meddaily.ru.

Исследователи опросили 2042 человека относительно их отношения к алкоголю и выявили следующую закономерность: среди тех, кто имел склонность к спиртному, более половины (51%) заявили, что алкоголь повлиял на их пищевые привычки.

Так, в ночь после обильного возлияния любители выпить потребляли на 2829 калорий больше обычного. И это только с пищей. Напитки добавляли еще 1476 калорий. На следующее утро пьющий человек потреблял в среднем еще 2051 лишних калорий.

Таким образом за сутки алкоголик получал 6356 калорий сверх нормы. При этом в половине случаев человек, выпивший накануне, например, два литра пива, на следующий день также отказывался от физических нагрузок, предпочитая переносить похмелье, лежа перед телевизором.

Алкоголь ослаблял способность людей к самоконтролю, пояснила BBC доктор Джеки Лавин из Slimming World. Между тем, по данным экспертов, дополнительные калории могут привести к увеличению веса приблизительно на 900 грамм в неделю. Это, в свою очередь, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых видов рака.

Примечательно, что раньше ученые установили обратную взаимосвязь: о том, что ожирение ведет к психическим расстройствам и алкоголизму. В то же время немецкие ученые установили, что умеренное потребление алкоголя не только не вредит, но и помогает карьере.