"Гормон голода" может лечить депрессию - ученые

Когда уровень грелина повышается, он начинает действовать как натуральный антидепрессант, сообщает Delhi Daily News.

Уровень грелина увеличивается перед приемом пищи и играет важную роль в повышении аппетита.

Проведя опыты над мышами, исследователи пришли к выводу, что антидепрессивные свойства грелина становятся тем сильнее, чем выше повышается уровень гормона вследствие продолжительного психологического стресса или голодания.

Ученые считают, что исследование механизма действия "гормона голода" помогло им приступить к разработке антидепрессантов нового уровня.

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