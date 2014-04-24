"Гормон голода" может лечить депрессию - ученые
16:10, 24 апреля 2014Зарубежные новости
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Техасские ученые считают, что обнаружили важный механизм действия гормона грелин, который называют также "гормоном голода"
Когда уровень грелина повышается, он начинает действовать как натуральный антидепрессант, сообщает Delhi Daily News.
Уровень грелина увеличивается перед приемом пищи и играет важную роль в повышении аппетита.
Проведя опыты над мышами, исследователи пришли к выводу, что антидепрессивные свойства грелина становятся тем сильнее, чем выше повышается уровень гормона вследствие продолжительного психологического стресса или голодания.
Ученые считают, что исследование механизма действия "гормона голода" помогло им приступить к разработке антидепрессантов нового уровня.
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