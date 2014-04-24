Низкокалорийные меню заставляют человека есть больше



Широкий выбор блюд в ресторанах подчас может озадачить посетителя. Стремясь облегчить ему выбор, некоторые заведения стараются классифицировать информацию, отделив обычное меню от диетического, что, как оказалось, может привести к негативным последствиям.

Вместо того, чтобы съесть меньше калорий, посетитель съест больше, доказали ученые Джеффри Паркер из Университета штата Джорджия и Дональд Леманн из Колумбийского университета.

Исследователи провели ряд онлайн-испытаний, в ходе которых просили людей заказать еду из меню, подобных тем, что есть в известных сетевых ресторанах.

Для этого участников разделили на три группы. Тем, кто был в первой, предлагали традиционное меню, в котором доступные блюда перечислялись без указания количества содержащихся в них калорий. Другой группе давали те же меню, но с информацией о калориях, а третьей - меню, в котором низкокалорийные блюда - для удобства - были вынесены в отдельный раздел.

Результаты показали, что участники, которые выбирали еду из традиционного и "низкокалорийного" меню, сделали заказ на одинаковое количество калорий. А участники, которые выбирали из второго меню - где калории указывались, но блюда не группировались - выбрали блюда с меньшим содержанием калорий в целом.

Таким образом, как ни парадоксально, выяснилось, что "низкокалорийное" меню ничуть не способствует снижению веса и сохранению фигуры. По мнению ученых, все дело в психологии. Видя в меню "диетический" раздел, люди заранее считали, что указанные в нем блюда будут не вкусными и не насытят их, поэтому пропускали его, не читая, и делали заказ из более "калорийных" разделов.

Меддэйли