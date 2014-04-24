Ученые открыли протеин яйцеклетки

Ученыеопределили фактор, который влияет на взаимодействие яйцеклетки и сперматозоида и определяет, смогут ли они слиться для успешного зачатия. Новый фактор открывает возможности для разработки новых подходов к лечению бесплодия с одной стороны, и к изобретению контрацептивов нового типа – с другой.

Фактор Izumo, который присутствует на поверхности сперматозоида и отвечает за распознавание яйцеклетки, был открыт в 2005 году группой японских ученых. Но только сейчас их коллеги из Института имени Сэнгера в СШАопределиливторого участника взаимодействия - белок на поверхности яйцеклетки, который связывает Izumo. Этот новый белок назвали Juno, в честь Юноны – римской богини-покровительницы брака и плодовитости.

Определение варианта работы факторов Juno у женщины возможно с помощью простого генетического теста. Когда он будет разработан и войдет в широкую практику, это позволит значительно упростить определение причин бесплодия. Разнообразные тесты на слияние клеток в пробирке, сложные регулярные процедуры по определению скрытых инфекций, непроходимости маточных труб и прочее – многие бесплодные пары тратят на это годы. Вместо этого тест на факторы Juno/Izumo позволит сразу перейти к планированию ЭКО или альтернативных способов родительства.

Исследователи также создали мышей, у которых выключен ген Juno. Как и ожидалось, самки таких мышей полностью бесплодны. Даже в лабораторном тесте искусственного оплодотворения в пробирке их яйцеклетки не способны сливаться со сперматозоидами. В свою очередь, самцы мышей бесплодны, если у них отсутствует ген Izumo.

Взаимодействие факторов Izumo-Juno – это первое из детально установленных наукой взаимодействий молекул при оплодотворении. Вэкспериментахученые также обнаружили, что вскоре после первого контакта со сперматозоидом, яйцеклетка прячет фактор Juno со своей поверхности, уже через 40 минут его невозможно обнаружить. Возможно, это и есть причина, по которой не бывает эмбрионов с двумя отцами: второй сперматозоид не может слиться с оплодотворенной яйцеклеткой, потому что не находит молекулярный сигнал на её поверхности.

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