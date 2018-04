Острый аппендицит у детей предложили лечить антибиотиками

У детей с неосложненным острым аппендицитом хирургическое вмешательство может быть вполне эффективно и безопасно заменено антибиотикотерапией. Такое предположение сделали специалисты из Nationwide Children's Hospital (Коламбус, штат Огайо, США) на основании результатов небольшого пилотного исследования, проведенного среди юных пациентов больницы. В случае, если данные будут подтверждены более широкомасштабными клиническими испытаниями, антибактериальная терапия может быть включена в стандарты лечения острого аппендицита у детей. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Surgeons.

Авторы работы, в поисках возможной неинвазивной альтернативы аппендэктомии у детей и подростков, отобрали 77 пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи детской больницы с октября 2012 по октябрь 2013 года. Всем им при поступлении был поставлен диагноз «неосложненный острый аппендицит». То есть, у пациентов не наблюдалось симптомов перитонита, закупорки аппендикса каловыми камнями и излишнего отека воспалившегося отростка. Таким неосложненным бывает примерно каждый пятый случай аппендицита в Nationwide Children's Hospital, отмечают авторы. Пациентам и их родственникам было предложено выбрать между экстренной операцией и 24-часовым внутривенным введением антибиотика в больничных условиях, с последующим 10-дневным приемом лекарства перорально дома, но с регулярным посещением больницы для врачебного осмотра. 30 пациентов в итоге выбрали антибиотикотерапию, а остальные – аппендэктомию.

Было зафиксировано, что 93 процента из тех, кто предпочел антибиотики, уже через сутки после начала терапии чувствовали себя намного лучше и уже через три дня полностью поправились. У перенесших операцию на это ушло в среднем 17 дней. Троим детям из группы антибиотикотерапии все же пришлось в течение месяца удалить аппендикс, однако ни в одном из случаев признаков разрыва отростка не наблюдалось.

«Мы ни в коем случае не ратуем за отмену аппендэктомии, -подчеркнул в интервью Reuters Health ведущий автор исследования Питер Миннечи (Peter Minneci). – Мы лишь говорим о том, что могут быть две возможные стратегии».

В настоящее время Миннечи и его коллеги продолжают наблюдение за участниками исследования. В то же время они планируют начать еще одно клиническое испытание метода на пациентах с более сложными случаями аппендицита. Кроме того, команда Миннечи ведет переговоры с другими детскими больницами с тем, чтобы набрать более 800 детей для участия в масштабном клиническом испытании антибиотикотерапии при неосложненном остром аппендиците. По словам Миннечи, если результаты этого исследования будут такими же, как и в первом, не исключено, что метод будет принят в качестве стандарта лечения.

Стоит отметить, что исследование группы Миннечи уже не первое в своем роде. Так, в апреле 2012 года группа специалистов из Королевского медицинского центра в Ноттингеме, Великобритания, провела испытанияантибактериальной терапии в случае неосложненного аппендицита на взрослых пациентах и по его итогам рекомендовала такой метод лечения в качестве альтернативы хирургическому вмешательству при отсутствии симптомов перитонита.

Острый аппендицит – воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса). Хотя единого мнения о причинах развития этого наиболее распространенного заболевания брюшной полости не существует (среди гипотез – механическая закупорка просвета отростка каловыми камнями или в результате воспаления и отека прилегающих тканей), «золотым стандартом» при остром аппендиците всегда считается экстренное хирургическое удаление органа.

