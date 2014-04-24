Стремление к счастью заложено в человеке на генном уровне

Стремление к счастью заложено в человеке генетически и на 50% определяется его наследственностью, показали исследования. Еще 10% ощущения счастья зависят от внешних обстоятельств.

Однако на 40% ощущение счастья зависит от самоконтроля. Поэтому если человек хочет быть счастливым, он может сам повышать свой уровень счастья, пишет Meddaily.ru, ссылаясь на советы писательницы Сони Любомирски, изложенные ею в книге "Как стать счастливым".

Во-первых, советует Соня, не стоит искать источники счастья вовне. Это может навредить вашему внутреннему спокойствию. Лучше сфокусироваться на управлении своим эмоциональным состоянием, выбирая ощущение счастья, и следовать своему сердцу.

Еще один ключ к счастью - это плохая память, цитирует Соня слова американской писательницы Риты Мэй Браун. Она советует, не держать обиду, если с вами поступили плохо. "Прощение не всегда дается легко, но гнев и обида вредны для вашей собственной личности".

В-третьих, советует писательница, берегите себя, не забывайте ухаживать за собой: есть здоровую пищу, регулярно заниматься спортом и высыпаться. Все это позволит вам улучшить умственные способности и повысит производительность. Кроме того, хороший сон позволит лучше запоминать приятные моменты и легче забывать негативные.

Исследования также показали, что общение с друзьями и близкими является одним из важных факторов счастья. Поэтому, не стоит пренебрегать теми, кто вам дорог, советует автор, отмечая, что тратить время стоит лишь на тех, кто по-настоящему важен для нас, так как "поверхностные знакомства" уменьшают радость.

Пятый совет: не сравнивайте себя с окружающими. Это не сделает вас счастливее. Скорее наоборот. Постоянные сравнения с людьми, которые умнее, привлекательные или успешнее, усилят недовольство собой и своей жизнью. Помните, что каждый человек уникален, и слабость другого может быть вашим преимуществом.

Также автор советует не зацикливаться на себе и иногда делать что-то хорошее и для других, что в свою очередь приведет к тому, что сам делающий добро будет чувствовать себя лучше.

Также не стоит зацикливаться на прошлом: из него надо извлекать уроки, но жить надо настоящим.

Чувство благодарности также увеличивает ощущение счастья. Чтобы научиться быть благодарным, можно завести тетрадь и каждый день записывать туда три приятных события, за которые нам хочется поблагодарить судьбу. Исследования показали, что это повышает уровень удовлетворенности жизнью и уменьшает депрессию. И, наконец, последнее - не бойтесь. Опасения, что что-то может или не может произойти, присущи человеку во все времена. Однако счастливые люди способны сделать первый шаг к воплощению своей мечты. Так что, о чем бы вы не мечтали, не ждите, что все произойдет само собой, - действуйте!