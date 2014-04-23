Медики рекомендуют бегать не более 3 часов в неделю

13:50, 23 апреля 2014
Зарубежные новости
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Согласно новым исследованиям специалистов из США, люди, бегающие трусцой от двух до трех часов в неделю живут дольше, чем фанатики бега и те, кто полностью отказался от подобных тренировок

Предполагается, что это связано с нагрузкамина сердечно-сосудистуюсистему. Всего в эксперименте Научно-исследовательскогоинститута сердца (штат Пенсильвания) приняло участие почти 4 тысячи бегунов.

В идеале темп 3−х часового бега должен быть медленным или умеренным. В целом же, систематические занятия бегом позволяет снизить вес тела и укрепить организм. Главное соблюдатьправила тренировок, делающих вас более устойчивыми к стрессам и помогающим активизировать работу сердца, сосудов и легких.

Медикус

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