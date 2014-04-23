Медики рекомендуют бегать не более 3 часов в неделю

Предполагается, что это связано с нагрузкамина сердечно-сосудистуюсистему. Всего в эксперименте Научно-исследовательскогоинститута сердца (штат Пенсильвания) приняло участие почти 4 тысячи бегунов.

В идеале темп 3−х часового бега должен быть медленным или умеренным. В целом же, систематические занятия бегом позволяет снизить вес тела и укрепить организм. Главное соблюдатьправила тренировок, делающих вас более устойчивыми к стрессам и помогающим активизировать работу сердца, сосудов и легких.

Медикус